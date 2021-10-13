Прививка от гриппа. Защитит ли она от COVID-19 и кому ее делать нельзя

В Кыргызстане проводится вакцинация против гриппа. Врачи предупреждают, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом повышает риск летального исхода в четыре раза, а лучшей защитой остаются прививки против этих заболеваний. Но сочетаются ли они? Об этом редакция 24.kg спросила у начальника эпидемиологического управления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динары Оторбаевой.

— Сейчас в Кыргызстане параллельно идет вакцинация от COVID-19 и гриппа. Но сочетаются ли эти две прививки?

— Да. По рекомендации ВОЗ интервал между вакцинами должен быть не менее 14 дней.

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— А в какой очередности предпочтительнее? Сначала пройти полный курс вакцинации от COVOD-19, а потом от гриппа или наоборот?

— В принципе, без разницы. Главное, выдержать между ними временной интервал.

— Есть мнение, что прививка от COVID-19 может частично действовать против гриппа, и наоборот. Правда ли это?

— Нет. Это разные болезни. Гриппозная вакцина не защищает от COVID-19 и других респираторных вирусных инфекций. Единственное, она может способствовать их более легкому течению, если в организме есть антитела.

Если бы гриппозная вакцина действовала на коронавирус, то зачем бы тогда разрабатывали против COVID-19? Динара Оторбаева

— А кому нужна прививка от гриппа?

— В первую очередь тем, кто имеет хронические заболевания, лицам старше 65 лет, часто болеющим детям, беременным женщинам, медицинским работникам. По большому счету прививка показана всем, но так как возможности бюджета ограничены, приобрести вакцину для всех не можем. Бесплатно ее делают в ЦСМ лицам из групп риска, которые я перечислила выше.

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Но вакцинация против гриппа проводится и на платной основе в частных медицинских центрах.

— Сейчас уже начался подъем заболеваемости ОРВИ. Не поздно делать прививку?

— Нет. Сезон ОРВИ обычно начинается с конца сентября — начала октября (ОРВИ или острые респираторные вирусные инфекции — это группа вирусных болезней, которые передаются от зараженного человека к здоровому при личном общении или через поверхности в общественных местах. К ним относятся аденовирусы, парагрипп, риновирусы и другие, — Прим. 24.kg). Ближе к ноябрю — началу декабря присоединяется грипп.

— Насколько эффективна вакцина против гриппа? Нередко люди говорят, что заболели, несмотря на то, что сделали прививку...

— Вакцина эффективна. Человечество пользуется ей более 80 лет. Но надо помнить: ни одна прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится. Однако заболевание может протекать в более легкой форме.

По данным ВОЗ, в среднем вакцина предотвращает порядка 60 процентов случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Простой народ, даже иногда медики, говорят, что у них грипп, если есть насморк, головные боли. Но на самом деле разновидностей вирусных инфекций очень много. Пока не выйдут лабораторные анализы, нельзя утверждать, что у пациента грипп или ОРВИ.

Грипп обычно протекает тяжело: держится высокая температура (выше 38 градусов), головная боль, боли в суставах, мышцах. А насморк, слезотечение — это ОРВИ.

Так что, когда говорят, что привились, но все равно заболели, совсем не значит, что у них был именно грипп, а не другая вирусная инфекция.

— Противопоказания к вакцинации против гриппа есть?

— Если есть аллергическая реакция.

Важно помнить, что перед вакцинацией человек должен пройти осмотр у врача. Динара Оторбаева

— Если человек переболел ОРВИ или COVID-19, то через какое время ему можно вакцинироваться от гриппа?

— Повторюсь, перед вакцинацией необходимо показаться врачу.

Именно он, оценив состояние человека, даст рекомендации, когда ему можно вакцинироваться.