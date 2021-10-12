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Общество

В Канаде метеорит упал на подушку женщины, которая спала

Метеорит пробил крышу дома жительницы канадского города Голден и упал на подушку рядом с ней. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, в ночь на 4 октября Рут Хамильтон спала у себя дома. Внезапно канадку разбудил звук удара, и на нее посыпались обломки.

Окончательно проснувшись, Хамильтон заметила камень, который лежал на ее подушке рядом с тем местом, где только что находилась ее голова. Женщина не поняла, как камень попал на ее кровать, и позвонила в полицию.

из интернета
Фото из интернета. Метеорит пробил крышу дома жительницы канадского города Голден

Полицейский прибыл на место происшествия и позвонил на ближайшую стройку, чтобы узнать, не было ли у них каких-либо взрывов. Там заверили, что ничего подобного не происходило, но отметили, что видели в небе светящийся объект, который некоторое время летел, а затем взорвался на несколько осколков. Оказалось, что крышу дома Хамильтон пробил метеорит.

Женщина призналась, что произошедшее сильно напугало ее. «Я думала, кто-то ворвался ко мне в дом или это был выстрел. Осознав, что это упавший с неба метеорит, я испытала облегчение», — сказала она.

Канадка не получила никаких травм и чувствует себя нормально. Она планирует оставить камень себе, так как он заинтересовал ее внуков. «Поразительно, что этот камень упал с неба. Возможно, ему миллиарды лет», — отметила Хамильтон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210174/
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