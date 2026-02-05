16:47
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Происшествия

Вывоз древнего метеорита стоимостью 323 миллиона рублей пресекли в России

Фото kp_ru. Древний метеорит «Алетай»

Таможенники в порту города Санкт-Петербурга предотвратили нелегальный вывоз из России уникального космического объекта. Древний метеорит весом более 2 тонн пытались отправить за границу под видом садовой декорации, сообщили российские СМИ.

По их данным, злоумышленники закрепили артефакт на металлической подставке и замуровали его в деревянные панели. Однако инспекторы при осмотре груза заподозрили неладное. В результате проверки космический камень изъяли и отправили на экспертизу.

Специалисты Центрального экспертно-криминалистического управления установили, что возраст объекта достигает 4,5 миллиарда лет. Метеорит, получивший название «Алетай», обладает исключительной исторической и научной значимостью.

Экспертная оценка рыночной стоимости находки составила 323 миллиона рублей.

Название «Алетай» указывает на место первоначального падения метеорита — север Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Каким образом гигантский осколок попал на территорию России и кто организовал попытку вывоза, сейчас выясняют правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360780/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей
У студентки украли около 500 тысяч сомов и iPhone прямо в аудитории вуза
Подозреваемого в кражах из мечетей задержали в Бишкеке
С младенцем на руках: в городе Ош задержаны супруги, воровавшие детские товары
На таджикско-афганской границе силовики РТ ликвидировали троих контрабандистов
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
Игрушечный «гангстер» и его напарница: пара ворует товары в детском магазине
Подросток обокрал мужчину в мечети: милиция задержала подозреваемого
Ограбление в аэропорту города Ош: у женщины забрали телефон и деньги
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
5 февраля, четверг
16:44
В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС преду...
16:34
Минтранс: Участок дороги Сузак — Каду находится на гарантийном ремонте
16:31
В селе Арчалы построят реабилитационный городок для детей
16:25
В Бишкеке выявили 18 подростков, находившихся без присмотра родителей
16:19
Литературный конкурс для региональных авторов объявлен в Кыргызстане