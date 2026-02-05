Вывоз древнего метеорита стоимостью 323 миллиона рублей пресекли в России

Таможенники в порту города Санкт-Петербурга предотвратили нелегальный вывоз из России уникального космического объекта. Древний метеорит весом более 2 тонн пытались отправить за границу под видом садовой декорации, сообщили российские СМИ.

По их данным, злоумышленники закрепили артефакт на металлической подставке и замуровали его в деревянные панели. Однако инспекторы при осмотре груза заподозрили неладное. В результате проверки космический камень изъяли и отправили на экспертизу.

Специалисты Центрального экспертно-криминалистического управления установили, что возраст объекта достигает 4,5 миллиарда лет. Метеорит, получивший название «Алетай», обладает исключительной исторической и научной значимостью.

Экспертная оценка рыночной стоимости находки составила 323 миллиона рублей.

Название «Алетай» указывает на место первоначального падения метеорита — север Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Каким образом гигантский осколок попал на территорию России и кто организовал попытку вывоза, сейчас выясняют правоохранительные органы.