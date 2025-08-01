Метеоритный дождь на Земле прогнозируют ученые

Метеоритный дождь на Земле из-за столкновения астероида с Луной прогнозируют ученые, сообщает телеканал Fox Weather.

В 2032 году астероид 2024 YR4 размером с 15-этажный дом с вероятностью 4 процента может столкнуться с южным полушарием Луны, заявили канадские ученые из Университета Западного Онтарио и Университета Атабаски.

Специалисты изучили космическое тело диаметром от 53 до 67 метров с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Согласно исследованию, если астероид врежется в Луну, на ней появится кратер диаметром более полумили, что станет самым масштабным столкновением примерно за 5 тысяч лет. Взрыв выбросит в космос огромное количество лунной породы, часть которой полетит к Земле.

«Образовавшийся метеорный поток может длиться несколько дней и быть впечатляющим, хотя количество видимых метеоров несколько снижается из-за скорости входа в атмосферу», — говорится в заявлении исследовательской группы.

Ученые утверждают, что частицы породы могут представлять «серьезную опасность для космических аппаратов, вращающихся вокруг Луны», таких как Lunar Gateway (планируемая орбитальная станция для астронавтов) NASA, и «еще большую опасность» для любых операций на поверхности Луны. Также они создадут проблемы для тысяч спутников на околоземной орбите. Мелкие частицы будут бомбардировать их несколько месяцев, хотя серьезных повреждений не ожидается.

Точные прогнозы о столкновении специалисты смогут дать только в 2028 году, когда астероид выйдет из-за Солнца.