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Общество

Когда в небе над Кыргызстаном можно будет наблюдать метеорный поток?

С 22 июня по 2 июля жители Кыргызстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток, который проходит ежегодно в это время. Максимальная активность ожидается в ночь с 26 на 27 июня. Информация об этом размещена на сайте астрономического портала Space.com.

Как сообщают специалисты в области астрономии, метеорный поток связан с кометой, оставившей после себя след из частиц, которые сгорают в атмосфере Земли, создавая эффект «падающих звезд». Обычно этот поток не отличается высокой активностью — в среднем можно увидеть одного-двух метеоров в час. Однако иногда случаются неожиданные всплески, когда количество метеоров может резко возрасти до нескольких десятков в час.

Особенностью этого года станет то, что пик активности совпадет с новолунием (оно наступит 25 июня), благодаря чему небо будет особенно темным и звезды хорошо видимыми.

Астрономы советуют наблюдать метеоры после полуночи и до рассвета. Лучше всего выбирать места вдали от городского освещения — на открытой местности, где меньше светового загрязнения.

В Бишкеке и других регионах республики явление будет видно при условии ясного неба. По данным метеорологических сервисов, вероятность облачности в конце июня составляет около 50 процентов, поэтому специалисты рекомендуют следить за прогнозом погоды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332273/
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