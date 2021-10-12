Фильм из Кыргызстана вошел в конкурс международного кинофестиваля в Сан-Паулу

Фильм «Акыркы көч» (The Road to Eden) вошел в конкурсную программу 45-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, который пройдет с 21 октября по 3 ноября. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Один из самых престижных в Латинской Америке Mostra Internacional de Cinema de São Paulo — ежегодный кинофестиваль, который проводится в Сан-Паулу (Бразилия).

Сегодня Mostra в год показывает более 300 фильмов в кинотеатрах, культурных центрах и музеях по всему городу, включая бесплатные просмотры и показы на открытом воздухе.

Фестиваль состоит из шести разделов: «международная перспектива», «конкурс новых режиссеров», «специальные показы», «дань уважения», «реставрации» и «Мостра Бразилия».

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Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фильм является совместным производством национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и общественного фонда «Билимкана».