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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь

Девочке из Джумгальского района, которая подверглась насилию со стороны отца, оказывается психологическая помощь. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, психолог поможет реабилитировать несовершеннолетнюю девочку. Также принимаются меры по защите ее прав и интересов.

Напомним, в Джумгальском районе Нарынской области задержан мужчина, подозреваемый в половой связи со своей дочерью. Он признал, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетней летом.

Решением Джумгальского районного суда мужчину водворили в СИЗО на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210123/
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