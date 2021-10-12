Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь

Девочке из Джумгальского района, которая подверглась насилию со стороны отца, оказывается психологическая помощь. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, психолог поможет реабилитировать несовершеннолетнюю девочку. Также принимаются меры по защите ее прав и интересов.

Напомним, в Джумгальском районе Нарынской области задержан мужчина, подозреваемый в половой связи со своей дочерью. Он признал, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетней летом.

Решением Джумгальского районного суда мужчину водворили в СИЗО на два месяца.