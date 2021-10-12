COVID-19. Серьезных побочных реакций после вакцинации не зафиксировано

Серьезных побочных реакций после вакцинации от COVID-19 не зафиксировано. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Зарегистрировано более 1 тысячи несерьезных побочных проявлений после вакцинации: незначительное повышение температуры, боль в месте инъекции, головная боль и другие.

Гульбара Ишенапысова отметила, что это ожидаемые реакции — ответ организма на вакцину. И добавила, что сегодня кыргызстанцам доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm, QazVac. Кроме того, в октябре в ведомстве ожидают поставку Pfizer.

На сегодня в Кыргызстане полностью привились 662 тысячи 54 человека, или почти 19 процентов населения, подлежащего вакцинации. Напомним, в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 3,4 миллиона человек определены целевой группой, подлежащей вакцинации в стране. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты.