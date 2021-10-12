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Общество

Бишкекский городской драмтеатр принял участие в фестивале в Казахстане

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева принял участие в III Международном театральном фестивале «ТеART-Кокше» в городе Кокшетау (Казахстан). Об этом сообщили в БГДТ.

В программе представлены 12 спектаклей актеров из Казахстана, России и Кыргызстана.

III Международный театральный фестиваль «ТеART-Кокше» нацелен на сохранение и возрождение традиций высокой театральной культуры, развитие и укрепление творческих связей, поддержку и развитие современного театрального искусства.

Бишкекский городской драмтеатр имени Арсена Умуралиева выступил 8 октября с драмой Антона Чехова «Вишневый сад» в постановке российского режиссера Татьяны Захаровой.

БГДТ
Фото БГДТ. Актеры из Кыргызстана приняли участие в фестивале в Казахстане

«Участие в международных театральных фестивалях подобного уровня — это большая честь для любого коллектива, прекрасная возможность показать себя, свое искусство, поучится мастерству у других коллективов, является колоссальным творческим стимулом, способствует дальнейшему росту», — отметила художественный руководитель театра, заслуженный деятель культуры КР Айгуль Умуралиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210080/
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