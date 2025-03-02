Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, балет и выставки

4-7 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8 февраля — 7 марта. Ярмарка Khan Bazaar

На ярмарке вы сможете приобрести изделия, наполненные душой и теплом рук мастеров, прикоснуться к традициям и культуре, встретиться с талантливыми людьми, готовыми поделиться своим творчеством.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 февраля — 4 марта. Фестиваль искусств

В первый день в программе торжественное открытие, знакомство с художниками и открытие главной экспозиции, показ роликов, музыкальный перформанс, концерт классической музыки и другое.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00.

1-18 марта. Выставка «Меня слышно (?)»

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта. Кинопремьеры

«Көз ирмем» (драма). Молодой предприниматель Медер в поисках карьерного роста решает отложить семейные планы. Случайно попав в будущее, он узнает, что его 20-летний сын, которого он бросил, ищет отца. Чтобы наладить свою жизнь, Медеру нужно подружиться со своим ничего не подозревающим сыном и заодно научиться быть отцом, другом и человеком.

«Жол» (комедийная драма). Земли предков, родной айыл, родной язык, родина... Для декана факультета Мурата это не просто слова. Он патриот в каждой клетке своего тела. Но когда узнает, что его сын стал гражданином другой страны, а внук полностью забыл родной язык, мир Мурата рушится. Он решает познакомить их с родным краем и передать им традиции предков.

«Микки 17» (фантастика). «Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело.

«Особо опасный пассажир» (боевик). Маршал авиации, перевозящая преступника на маленьком самолете, оказывается в ловушке, когда подозревает, что их пилот не тот, за кого себя выдает.

«Царевна-Лягушка» (фэнтези). В пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет ее, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа.

«В Потерянных землях» (фэнтези). После гибели цивилизации, какой ее знает человечество, в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя.

7 марта. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

7 марта. Балет «Лебединое озеро» Вас ждут живое звучание симфонического оркестра, великолепные декорации, создающие магию спектакля, игры света и теней. Этот вечер — больше, чем просто балет. Это возможность прикоснуться к вечной классике, ощутить силу искусства и насладиться высоким мастерством артистов. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

7 марта. Этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды. Подробнее

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.30.