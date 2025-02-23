Афиша Бишкека на неделю: этно-мюзикл, спектакль-притча и фестиваль искусств

25-27 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8 февраля — 7 марта. Ярмарка Khan Bazaar

На ярмарке вы сможете приобрести изделия, наполненные душой и теплом рук мастеров, прикоснуться к традициям и культуре, встретиться с талантливыми людьми, готовыми поделиться своим творчеством.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

24-28 февраля. Этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды. Подробнее

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

25 февраля. Рок-опера «Юнона и Авось»

«Юнона и Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В основе сюжета судьба русского графа, камергера Николая Петровича Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках «Юнона» и «Авось» к берегам Калифорнии.

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

26 февраля. Концерт «Вечер мелодий о любви»

В программе звучат самые трогательные и известные произведения классической и современной музыки, наполненные эмоциями и нежностью.



НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

26 февраля. Концерт саундтреков «Великолепный век»

В исполнении симфонического оркестра и хора Ne prosto orchestra прозвучит музыка из турецкого сериала. На сцене выступят более 30 талантливых музыкантов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

27 февраля. Концерт T-Fest

T-Fest (настоящее имя — Кирилл Незборецкий) — один из самых ярких представителей поколения Z, стремительно ворвавшийся в музыкальный мир и перевернувший представление о современном хип-хопе. Специальные гости Кисло-сладкий и Tanir & Tyomcha.

Bishkek Arena, 18.00.

27 февраля. Кинопремьеры

«Жеңижок» (историческая драма). С раннего детства великий акын Жеңижок переживает сиротство и лишения, но находит счастье в любви. История его отношений с возлюбленной Коксулуу не оставит зрителей равнодушными. В фильме показана жизнь общества того времени, традиции и обычаи кыргызского народа, отношения между богачами и бедняками. Также представлены образы наставников и учеников акына: Нурмолдо, Эсенаман, Майгот акын, а также кыргызско-казахские акыны Токтогул и Ниязаалы.

«Реальная боль» (драма). Двоюродные братья Дэвид и Бенджи, которые не виделись какое-то время, отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Однако накопленные за долгие годы обиды и противоречия постепенно дают о себе знать.

«Клинер» (боевик). Группа экоактивистов радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец, в планах которого уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.

«Королевские приключения» (мультфильм). В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Злата. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие.

«Обезьяна» (ужасы). Когда братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца, начинается череда ужасных смертей.

28 февраля. Спектакль-притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

28 февраля. Спектакль «Дура & Дурочка» Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00. 28 февраля. Концерт «Кубулжу кыргыз ырлары» Популярные песни Атая Огонбаева, Сатылгана Осмонова, Абдыласа Малдыбаева, Насыра Давлесова, Калыя Молдобасанова, Муратбека Бегалиева, Мусы Баетова прозвучат в исполнении народного артиста КР Бактыбека Ыбыкеева, заслуженной артистки КР Умут Тилегеновой, солистов оперы Салимы Маматовой, Христины Севостьяновой, Сымбат Кайыпчы кызы, Мурата Дербишалиева, Алманбета Касымова, Атахана Айбек уулу, Рыскельди Анаркул уулу. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

28 февраля. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском языке, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 19.00.

28 февраля — 4 марта. Фестиваль искусств

В первый день в прорамме торжественное открытие, знакомство с художниками и открытие главной экспозиции, показ роликов, музыкальный перформанс, концерт классической музыки и другое.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00.