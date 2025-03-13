Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова представит новый спектакль «Ворон»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 14-16 марта представит на премьеру спектакль «Ворон». Об этом сообщается на сайте ГНРТД.

«Ворон» — магический реализм по одноименной пьесе Карло Гоцци.

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным, маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Режиссером спектакля выступила Ирина Васильева (Москва).

В спектакле заняты Михаил Калюжный, Эдуард Порягин, Дмитрий Бондаренко, Владислав Семенов, Татьяна Горобченко, Елена Голосова, Милана Минчева, Антон Мулюкин.