Афиша Бишкека на выходные: детская опера, кинопоказы и ретроконцерт

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы.

В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 17.00.

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга Пьера Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

15 марта. Концерт The Best of Anime