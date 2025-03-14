Афиша Бишкека на выходные: детская опера, кинопоказы и ретроконцерт

Театры

15-16 марта. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15 марта. Балет « Жизель»

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы.

В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 17.00.

16 марта. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга Пьера Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

15-16 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 22 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

1-18 марта. Выставка «Меня слышно (?)»

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

15-16 марта. Музыкально-цирковое представление «Волшебная лампа»

В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

15 марта. Концерт The Best of Anime

Tynda Music представит вам абсолютно новую и уникальную программу музыки из самых знаменитых экранизаций аниме: «Наруто», «Атака Титанов», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», One Piece, «Клинок, рассекающий демонов» и многих других.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

16 марта. Концерт Retro Show

Retro Show — это вечер, который перенесет вас в мир любимых хитов и воспоминаний. Почувствуйте неповторимый дух прошлого вместе с нами, наслаждаясь легендарными песнями Батырхана Шукенова, Майкла Джексона, Элвиса Пресли и других звезд в исполнении талантливых музыкантов Brasswood.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

16 марта. Концерт Леонида Агутина

Музыкант, чье творчество объединяет несколько жанров — от поп-музыки и фанка до латиноамериканских ритмов и рок-н-ролла, представит зрителям грандиозное шоу с живым звуком и эксклюзивными аранжировками.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

15 марта. Киноклуб

«Фрида» (2002) — биографическая драма о жизни и творчестве одной из самых ярких художниц ХХ века. Фильм расскажет о ее страстях, боли, борьбе, любви и искусстве, которое родилось из страдания и превратилось в мировую сенсацию. В главной роли — Сальма Хайек, передавшая невероятную энергетику и харизму Фриды.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00.

15 марта. Показ фильма «Птица»

Главная героиня Бэйли живет в одном из бедных районов Англии. Ее жизнь наполнена хаосом и нестабильностью, пока она не встречает загадочного спутника по имени Птица. Приглашаем на обсуждение — вместе мы исследуем, как символика полета отражает наши внутренние переживания, какие механизмы помогают нам расти и почему так важно быть увиденными и услышанными. Запись по телефону 0500003959.

КЦ «Кудук», 14.00.

16 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

15 марта. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

15-16 марта. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Странник Кранц»

Постановка «Странник Кранц» отражает хрупкость нашей планеты. Авторы пытаются обратить внимание молодого поколения на проблему экологии, окружающей среды, а также призвать людей к сохранению нашей планеты.

Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





16 марта. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

15-16 марта. Сказка «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.