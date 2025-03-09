Афиша Бишкека на неделю: сказка, саундтреки и выступления российских артистов

11-14 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-18 марта. Выставка «Меня слышно (?)»

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 15 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

11 марта. Концерт музыки Людвига ван Бетховена

Это больше, чем концерт. Это встреча с гением, который, теряя слух, продолжал слышать мир громче, чем кто-либо другой. Это музыка, в которой каждый найдет что-то личное — силу, вдохновение, смелость или ответ на вопрос, который давно искал. Сольную партию исполнит лауреат международных конкурсов Максим Темников (Россия).

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

12 марта. Поэтический вечер «Осторожно, хрупко!»

Прозвучат стихотворения классиков и современных авторов, трогающие душу, в исполнении Анны Егоян. Музыкальное сопровождение композитора Эдуарда Назарова создает особенную атмосферу волшебства и красоты, закручивая слушателей в своих объятиях. Вечер, где мысли смешиваются с чувствами, слова растворяются в воздухе, каждая строчка, каждое слово имеет значение.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

12 марта. Игротека

Игротека подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже присоединился к миру любителей настольных игр и хочет попробовать что-то новенькое. Регистрация по телефону 0700650136.

КЦ Dari, 14.00.

13 марта. Спектакль «Двое на качелях»

Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, несмотря на печальный опыт своих прошлых отношений? В ролях Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко.

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

13 марта. Кинопремьеры

«Сырдуу Самарканд» (комедия). Трое историков из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана привозят в Самарканд бесценные реликвии Амира Тимура для международной выставки. Но накануне открытия экспонаты исчезают. Понимая, что вернуть их — дело чести, друзья берутся за расследование и вскоре обнаруживают, что эта кража лишь часть куда более крупного преступления.

«Зверопоиск» (мультфильм). Свин — профи высшего класса, который специализируется на отлове сбежавших животных. Он путешествует по всему миру на своем суперкрутом авто, оборудованном всем необходимым. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела — ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю.

«Чемпион» (спортивная драма). Актилек, мальчик с ограниченными возможностями, мечтает поучаствовать в чемпионате и представить кыргызский футбол миру. Несмотря на отсутствие поддержки и условий для игры в деревне, Актилек и его друзья, преодолевая трудности и усердно работая, идут к своей цели.

«Опус» (триллер). Молодую журналистку приглашают в отдаленное поместье легендарного поп-исполнителя, который тридцать лет назад исчез при таинственных обстоятельствах. Окруженная культом поклонников звезды и опьяненных гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.

«Киллер в отставке» (боевик). Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но, помимо цели, убивает случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре становится ясно, что это ловушка: конкуренты планируют их ликвидировать.

«Черный чемодан — двойная игра» (триллер). Высококлассные агенты разведки Джордж и Кэтрин счастливо женаты много лет. Преданные друг другу не меньше, чем работе, они научились находить баланс между работой и личной жизнью. Но однажды Джорджу сообщают, что Кэтрин — главная подозреваемая в государственном преступлении. Теперь мужчине придется решить, кому он больше предан — своему браку или стране.

14 марта. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным, маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

14 марта. Творческая встреча с солисткой оперы Оксаной Шутовой Для зрителей прозвучат русские романсы и популярные советские песни. Вечер обещает пройти в теплой и душевной атмосфере, ведь он будет посвящен самым родным, любимым и единственным — нашим мамам. В концерте примут участие Нурлан Суймоналиев, Глеб Ким, Леонид Рукавишников и Альбина Шутова. Концертмейстеры — заслуженная артистка КР Юлия Бабич и Виктория Васильева. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30. 14 марта. Концерт «Лучшие голливудские саундтреки» Вы услышите в исполнении симфонического оркестра под управлением Урмата Тентимишова оригинальные саундтреки к самым известным художественным фильмам и насладиться живым звучанием музыкальных инструментов. НЦДЮ «Сейтек», 19.30. 14 марта. Сказка «Играем Андерсена» Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена. Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

14 марта. Музыкально-цирковое представление «Волшебная лампа»

В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.