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Общество

Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерты и выставки

18-20 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-18 марта. Выставка «Меня слышно (?)»

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18 мартаКонцерт «Классика эстрады»

Государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова приглашает вас на уникальный концерт, где соединяются грандиозная классика и завораживающая эстрада.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

19 марта. Кинопоказ

Зрители увидят короткометражные фильмы Наргизы Маматкуловой. После показа состоится дискуссия с автором.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20 марта. Конкурс «Мисс в погонах»

Каждый год самые красивые и талантливые девушки доказывают кыргызстанцам, что девушки могут не только быть хранительницами семейного очага, но и служить и защищать свою родину.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

20 марта. Стендап-концерт «И там, и сям»

Гарик Оганисян — стендап-комик, эмигрант, гедонист. Выпустил сольные концерты «Жизнь — лучший драматург» и «Жизнь — худший драматург». Какая жизнь у Гарика сейчас, и есть ли она — жизнь, вы можете узнать, придя на его концерт «И там, и сям».

Бар «Сфера», 19.30.

20 марта. Кинопремьеры

«Карачач» (боевик). История девушки, которая мстит за убийство родителей.

«Западня» (ужасы). Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго.

«Белоснежка» (мюзикл). Лайв-экшен-адаптация культовой сказки от студии Disney.

«Новокаин» (боевик). Нейтан Кейн — скромный парень, рожденный с редким генетическим заболеванием, которое делает его невосприимчивым к физической боли. Когда девушка его мечты оказывается в заложниках у грабителей банка, Нейтану приходится обратить свой недуг в суперсилу.

21 марта. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

21 марта. Музыкально-цирковое представление «Волшебная лампа»

В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте-Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

21 марта. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322746/
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