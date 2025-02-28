Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и новые выставки

Театры

1 марта. Гала-спектакль «Кармен» Это творческий вечер народной артистки Кыргызской Республики Асель Бекбаевой. На сцену выйдут лучшие голоса кыргызской оперы! Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 17.00. 1 марта. Сатирическая комедия «Не может быть» На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1-2 марта. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском языке, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 17.00.

1-2 марта. Спектакль-притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

2 марта. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из них получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 марта. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

1-2 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 15 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

18 февраля — 7 марта. Ярмарка Khan Bazaar

На ярмарке вы сможете приобрести изделия, наполненные душой и теплом рук мастеров, прикоснуться к традициям и культуре, встретиться с талантливыми людьми, готовыми поделиться своим творчеством.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-18 марта. Выставка «Меня слышно (?)»

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00 (открытие в 13.00).

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни, до отражений из эпического мира Манаса — которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора, Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

28 февраля — 4 марта. Фестиваль искусств

В программе лекции, поэтический вечер, мастер-класс, показ фильмов, концерт.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00.

2 марта. Празднование Масленицы

В программе игры и народные забавы, мастер-классы по рисованию и изготовлению масленичных кукол, аквагрим в русском стиле, ярмарка народно-прикладного искусства, традиционные угощения, хоровод и сожжение чучела. Также запланирован концерт.

Площадь перед зданием Министерства культуры КР, 11.00.

2 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

1 марта. Лекция по истории мирового искусства

На этой лекции мы исследуем богатство и разнообразие искусства средневековья и готики. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

1 марта. Мастер-класс по изготовлению мини-подушки

Участники сделают подушки «Мыслитель». Мастер-класс проведет Айзуура Бакалова. Регистрация по телефону 0500774112.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

1 марта. Художественный мастер-класс

Суйутбек Торобеков проведет мастер-класс по живописи акрилом. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

1 марта. Химическое шоу «Четыре стихии»

Увлекательное научное представление для детей, где мы раскроем тайны огня, воды, воздуха и земли! Маленькие исследователи станут свидетелями впечатляющих экспериментов, а затем создадут свои уникальные слаймы. Регистрация по телефону 0500003959.

КЦ Dari, 16.00.

1-2 марта. Спектакли «Кот в сапогах» и «Кумурска — токой сакчысы»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероного друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).

2 марта. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

2 марта. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.