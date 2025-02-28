19:44
USD 87.45
EUR 90.96
RUB 1.00
Общество

Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и новые выставки

Театры

1 марта. Гала-спектакль «Кармен»

Это творческий вечер народной артистки Кыргызской Республики Асель Бекбаевой. На сцену выйдут лучшие голоса кыргызской оперы!

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 17.00.

1 марта. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1-2 марта. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском языке, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 17.00.

1-2 марта. Спектакль-притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

2 марта. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из них получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 марта. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

1-2 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 15 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

18 февраля — 7 марта. Ярмарка Khan Bazaar

На ярмарке вы сможете приобрести изделия, наполненные душой и теплом рук мастеров, прикоснуться к традициям и культуре, встретиться с талантливыми людьми, готовыми поделиться своим творчеством.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-18 марта. Выставка «Меня слышно (?)»

«Меня слышно (?)» — это исследование тонкостей межчеловеческих отношений. Через инсталляции, видео, фотографию и текст автор предлагает взглянуть на привычные элементы коммуникации — слова, лица, жесты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00 (открытие в 13.00).

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни, до отражений из эпического мира Манаса — которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора, Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

28 февраля — 4 марта. Фестиваль искусств

В программе лекции, поэтический вечер, мастер-класс, показ фильмов, концерт.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00.

2 марта. Празднование Масленицы

В программе игры и народные забавы, мастер-классы по рисованию и изготовлению масленичных кукол, аквагрим в русском стиле, ярмарка народно-прикладного искусства, традиционные угощения, хоровод и сожжение чучела. Также запланирован концерт.

Площадь перед зданием Министерства культуры КР, 11.00.

2 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

1 марта. Лекция по истории мирового искусства

На этой лекции мы исследуем богатство и разнообразие искусства средневековья и готики. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

1 марта. Мастер-класс по изготовлению мини-подушки

Участники сделают подушки «Мыслитель». Мастер-класс проведет Айзуура Бакалова. Регистрация по телефону 0500774112.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

1 марта. Художественный мастер-класс

Суйутбек Торобеков проведет мастер-класс по живописи акрилом. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

1 марта. Химическое шоу «Четыре стихии»

Увлекательное научное представление для детей, где мы раскроем тайны огня, воды, воздуха и земли! Маленькие исследователи станут свидетелями впечатляющих экспериментов, а затем создадут свои уникальные слаймы. Регистрация по телефону 0500003959.

КЦ Dari, 16.00.

1-2 марта. Спектакли «Кот в сапогах» и «Кумурска — токой сакчысы»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероного друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).

2 марта. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

2 марта. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321288/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: этно-мюзикл, спектакль-притча и фестиваль искусств
Режиссеры из Германии сняли фильм о женщинах из кыргызского села
Афиша Бишкека на выходные: концерт саундтреков, выставки и театральные премьеры
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
«Качкын» кыргыз тасмасы француз кинофестивалында үч сыйлыкка ээ болду
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Интеллигент»
Афиша Бишкека на неделю: лучшие саундтреки, российский балет и киноновинки
Кинодеятели из Кыргызстана приняли участие в European Film Market
Афиша Бишкека на выходные: выставки, хиты «Сан-Ремо» и фантастическая комедия
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Оборот &laquo;Ozon Кыргызстан&raquo; вырос более чем в&nbsp;10,5 раза в&nbsp;2024 году Оборот «Ozon Кыргызстан» вырос более чем в 10,5 раза в 2024 году
Депозит &laquo;ЖАЗ&raquo; от&nbsp;MBANK&nbsp;&mdash; заоблачная ставка! Депозит «ЖАЗ» от MBANK — заоблачная ставка!
Календарь Орозо-2025 и&nbsp;удобная выплата фитр-садака в&nbsp;супераппе &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Календарь Орозо-2025 и удобная выплата фитр-садака в супераппе «Мой О!»
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
28 февраля, пятница
19:43
В Кыргызстане введут адвокатскую монополию на юридическое представительство В Кыргызстане введут адвокатскую монополию на юридическ...
19:23
Власти Мексики экстрадировали в США около 30 главарей наркокартелей
19:02
В Кыргызстане разработали программу по борьбе с насилием среди осужденных
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и новые выставки
18:42
Самая подходящая. Садыр Жапаров поддерживает новую систему выборов в парламент