06:13
USD 84.80
EUR 98.11
RUB 1.18
Общество

Опубликован список без вести пропавших узников кыргызстанцев в годы войны

Автор проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов передал послу КР в России Гульнаре-Кларе Самат списки пропавших без вести воинов-узников фашизма из Кыргызстана. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Цель инициативы — поиск пропавших без вести узников в годы Великой Отечественной войны и их родных. Григорий Скворцов предложил рассмотреть возможность реализации проекта в Кыргызстане.

Гульнара-Клара Самат поблагодарила автора за проделанную работу для поиска родственников солдат.

Со списком можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209999/
просмотров: 1505
Версия для печати
Материалы по теме
В России не могут найти семерых кыргызстанцев. Милиция просит помощи
Осужденных в Европе кыргызстанцев хотят перевезти на родину
Кыргызстанцев приглашают к участию в международном этнографическом диктанте
Для кыргызстанцев за рубежом упростили процедуру постановки на консульский учет
В Москве арестовали кыргызстанцев и таджикистанцев. Обвиняют в терроризме
В России нашли медальон погибшего бойца из Кыргызстана. Ищут родных и знакомых
30 лет независимости Кыргызстана. Чего добилась страна? Мнение граждан
Четверых кыргызстанцев в Москве арестовали на 15 суток
В Москве задержали кыргызстанцев, устроивших бои в центре города
Еще одну кыргызстанку, бросившую новорожденного в Москве на скамейке, задержали
Популярные новости
Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на&nbsp;учебу в&nbsp;США Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США
Без отговорок. Мать шестерых детей в&nbsp;отдаленном селе открыла успешный бизнес Без отговорок. Мать шестерых детей в отдаленном селе открыла успешный бизнес
Племянница президента Лазат Нуркожоева с&nbsp;размахом отметила 21-летие Племянница президента Лазат Нуркожоева с размахом отметила 21-летие
Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и&nbsp;Райымбек Матраимов Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
12 октября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 октября, понедельник
23:50
Facebook предлагает функции, защищающие психику пользователей Instagram
23:22
В Европе создан трекер для женщин, которые гуляют или путешествуют в одиночестве
23:08
Трогательный пост о смерти мальчика в детдоме написала супруга посла Британии
22:54
Женщины должны платить алименты. В Казахстане меняют закон о браке
22:30
Народ просит. Брат Камчыбека Ташиева Шаирбек планирует пойти на выборы в ЖК