Опубликован список без вести пропавших узников кыргызстанцев в годы войны

Автор проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов передал послу КР в России Гульнаре-Кларе Самат списки пропавших без вести воинов-узников фашизма из Кыргызстана. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Цель инициативы — поиск пропавших без вести узников в годы Великой Отечественной войны и их родных. Григорий Скворцов предложил рассмотреть возможность реализации проекта в Кыргызстане.

Гульнара-Клара Самат поблагодарила автора за проделанную работу для поиска родственников солдат.

Со списком можно ознакомиться здесь.