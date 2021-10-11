Оперные театры Казахстана и Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве

В Бишкеке в рамках проведения Дней культуры Казахстана подписан меморандум о сотрудничестве между Казахским государственным академическим театром оперы и балета имени Абая и Кыргызским национальным академическим театром оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщили в кыргызском театре.

В рамках сотрудничества планируется создание совместных проектов путем привлечения режиссеров, художников, дирижеров, солистов оперы и балета, а также проведение гастролей, концертов с показом лучших спектаклей репертуаров.