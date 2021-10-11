Для энергонезависимости КР нужно 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Для достижения энергетической независимости Кыргызстану нужно увеличить выработку до 18 миллиардов киловатт-часов. Об этом сообщил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на конференции «Общественный диалог: Новая экономическая политика».

По его словам, сегодня энергетика — одна из наиболее проблемных зон отечественной экономики. При критической норме износа в 30 процентов в энергосекторе этот показатель составляет 80 процентов. На ТЭЦ Бишкека изношенность оборудования составляет 60 процентов.

«Ежегодно у нас потребление электроэнергии растет на 4-6 процентов. Сегодня дефицит и отложенный спрос на электроэнергию составляет без малого 6 миллиардов киловатт-часов», — рассказал Акылбек Жапаров.

При этом он рассказал и о позитивных моментах. Государство собирается строить Кара-Кечинскую теплоэлектростанцию по стандартам зеленых технологий. Об этом есть договоренность с индийской компанией. В Балыкчи строится первая ветровая станция.

«Для генерации нам также нужны возобновляемые источники энергии. Солнечный потенциал в КР составляет 490 миллионов киловатт-часов, а ветровой — 44,6 миллиона киловатт-часов. Только использование потенциала воды и внедрение новых технологий обеспечит нам продовольственную устойчивость», — заключил он.