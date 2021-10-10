Мэрия Бишкека заверяет, что запасов угля в городе достаточно

По оперативным данным, на сегодня, 10 октября, запасы угля на базах Бишкека составляют более 2 тысяч тонн. В наличии есть как казахстанский, так и местный уголь. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, цена за тонну угля составляет 4 тысячи 500 сомов.

Чиновники уточняют, что поставка твердого топлива осуществляется каждый день.

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«Ранее для удержания цен на уровне не более 4 тысяч 500 сомов за тонну мэрией направлены письма в Министерство экономики и финансов для возможности введения госрегулирования. Совместными усилиями удалось пресечь необоснованное повышение цен со стороны частных извозчиков. Также соответствующие поручения направлены в правоохранительные органы для принятия превентивных мер по недопущению необоснованного роста цен на уголь», — информирует муниципалитет.

По его данным, ежедневно осуществляется контроль и мониторинг цен на уголь и будет публиковаться оперативная информация.

На территории Бишкека работает шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется еще около 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.