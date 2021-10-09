Жильцам дома в 7-м микрорайоне Бишкека наладили отопление. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

По данным компании, после проведенных наладочно-регулировочных работ температура горячей воды и отопления восстановлена, соответствует норме. У заявителя претензий нет. Со стороны жильцов 21-го дома в 6-м микрорайоне жалоб председателю ТСЖ не поступало.

Ранее жители 7-го микрорайона пожаловались на холодные батареи в квартирах. Отмечалось, что даже после подачи отопления в квартирах прохладно.