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Общество

Жильцам дома в 7-м микрорайоне Бишкека наладили отопление

Жильцам дома в 7-м микрорайоне Бишкека наладили отопление. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

По данным компании, после проведенных наладочно-регулировочных работ температура горячей воды и отопления восстановлена, соответствует норме. У заявителя претензий нет. Со стороны жильцов 21-го дома в 6-м микрорайоне жалоб председателю ТСЖ не поступало.

Ранее жители 7-го микрорайона пожаловались на холодные батареи в квартирах. Отмечалось, что даже после подачи отопления в квартирах прохладно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209878/
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