Экономика

МП «Бишкектеплосеть» хочет закупить трубы на 85,9 миллиона сомов

МП «Бишкектеплосеть» хочет закупить трубы на 85,9 миллиона сомов. Соответствующие заявки размещены на портале госзакупок.

В первой указаны предизолированные трубы, на приобретение которых планируется потратить 50,78 миллиона сомов. Вторая заявка предусматривает поставку стальных труб на 35,14 миллиона.  

Закупки предусматривают неограниченный метод участия, допускаются резиденты и нерезиденты. За нарушение сроков поставки предусмотрена неустойка в размере 0,1 процента за каждый день просрочки.

Прием заявок осуществляется до 22 января.

Стальные и предизолированные трубы используют при эксплуатации и модернизации тепловых сетей.
