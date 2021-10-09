На улицах Токмака устанавливают фонари на солнечных батареях

На улицах Токмака установят фонари на солнечных батареях. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, активисты на первом этапе помогли закупить 40 приборов уличного освещения. При их установке будут учитывать мнение горожан: в каких районах города отсутствует освещение, где солнечные фонари наиболее необходимы.

Партия фонарей — не последняя. В ближайшее время собираются приобрести еще 500 приборов. Так планируют существенно экономить электроэнергию.

Ранее сообщалось, что четыре села в Чуйской области также перевели уличное освещение на солнечную энергию.