В Балыкчи зажгли 60 новых уличных фонарей

В Балыкчи запущена новая система уличного освещения. Торжественный старт дан от «Этнопарка» — свет охватил территорию до кольцевой дороги.

Всего установлено и включено 60 нашумевших многорожковых фонарей, обеспечивающих равномерное и энергоэффективное освещение улиц.

Проект направлен на повышение безопасности и комфорта жителей в темное время суток.

В мэрии отметили, что это часть программы по поэтапному освещению всех районов города. Работы будут продолжены до конца года.

Ранее, напомним, часть новых фонарей не выдержала сильного балыкчинского ветра и была повреждена.