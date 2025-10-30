10:22
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

В Балыкчи зажгли 60 новых уличных фонарей

В Балыкчи запущена новая система уличного освещения. Торжественный старт дан от «Этнопарка» — свет охватил территорию до кольцевой дороги.

Читайте по теме
Новые китайские фонари не выдержали ветра и сломались в Балыкчи

Всего установлено и включено 60 нашумевших многорожковых фонарей, обеспечивающих равномерное и энергоэффективное освещение улиц.

Проект направлен на повышение безопасности и комфорта жителей в темное время суток.

В мэрии отметили, что это часть программы по поэтапному освещению всех районов города. Работы будут продолжены до конца года.

Ранее, напомним, часть новых фонарей не выдержала сильного балыкчинского ветра и была повреждена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349045/
просмотров: 780
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи сотрудники милиции спасли тонущую в озере Иссык-Куль женщину
«Бишкек-2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы
В Балыкчи в жилом доме обнаружено тело 13-летней девочки
В Балыкчи демонтируют новые фонари
Камеры, табло с погодой и указатели в Балыкчи готова бесплатно установить Турция
В Балыкчи снова ставят фонари — ранее такие же не выдержали ветра
Новые китайские фонари не выдержали ветра и сломались в Балыкчи
В Балыкчи заброшенный дом превратили в склад для наркотиков
Авария на трассе Оттук — Балыкчи: автомобиль въехал в табун лошадей
Президент Садыр Жапаров оценил обновленный автовокзал в Балыкчи
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
30 октября, четверг
10:16
Что приведет к дефициту бюджета КР в 2028 году, спрогнозировали аналитики ЕФСР Что приведет к дефициту бюджета КР в 2028 году, спрогно...
10:11
«Под дождем и в лужах»: жители Бишкека жалуются на состояние остановок
10:00
Репортаж из Аюу-Сая: жизнь на краю обрыва
09:50
С 1990-х годов смертность от жары выросла на 23 процента — новый доклад ВОЗ
09:44
Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия