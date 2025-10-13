Китай построил ферму солнечных панелей размером с половину Москвы. Об этом сообщает The New York Times.

В Талатанском солнечном парке на Тибетском нагорье на высоте почти 3 километра над уровнем моря установлено 420 квадратных километров солнечных панелей.

Фото The New York Times

Отмечается, что выбору локации способствовали условия — разреженный воздух, благодаря чему солнце светит ярче, и низкие температуры.

На близлежащих хребтах и засушливых пустынных равнинах установлены ветряные турбины, которые улавливают ночной ветер, дополняя дневную энергию солнечных панелей. Плотины гидроэлектростанций расположены там, где реки впадают в длинные расщелины на краях плато. А высоковольтные линии электропередачи передают всю эту электроэнергию предприятиям и домам, расположенным более чем в 1 тысяче 600 километрах от них.

Издание отмечает, что КНР строит огромную сеть предприятий чистой энергетики на самом высоком в мире нагорье. Цель проекта — использовать яркое солнце, низкие температуры и невероятную высоту региона для производства недорогой возобновляемой энергии, которой будет достаточно для обеспечения плато практически всем необходимым ему электричеством, в том числе для центров обработки данных, используемых в китайских разработках искусственного интеллекта.

Мощность солнечной электростанции «Талатан» составляет 16 тысяч 930 мегаватт. К 2028 году площадь панелей намерены удвоить, а к 2030-му выработку энергии увеличат в пять раз. Неподалеку расположены еще 4 тысячи 700 мегаватт ветроэлектростанций и 7 тысяч 380 мегаватт гидроэлектростанций.