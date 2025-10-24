«Бишкек-2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы

В Бишкеке началась установка новых городских фонарей, но реакция горожан оказалась далеко не восторженной. Социальные сети буквально взорвались волной шуток и мемов, где пользователи с помощью нейросетей «украшают» этими фонарями все подряд — от «Дзержинки» до пейзажей с Тянь-Шанем.

Посты с подписями вроде «Бишкек, 2030 год» или «Бульвар Эркиндик. Май-2026» быстро стали вирусными, собрав сотни лайков. На фото — бесконечные ряды гигантских фонарей, стилизованных под тюльпаны, которые пользователи саркастически называют «символом урбанистического апокалипсиса».

Многие комментаторы возмущаются внешним видом новых конструкций, называя их «уродливыми», «дешманскими» и «нелепыми», а также критикуют траты на их установку. В то же время другие отмечают, что сама идея модернизации освещения была нужной, но исполнение «вызывает вопросы».