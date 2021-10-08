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Общество

На увеличение стоимости питания в детсадах Бишкека в бюджете нет денег

На увеличение стоимости питания в детсадах Бишкека в бюджете нет денег. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сообщил вице-мэр Мирлан Байгончоков.

Он отметил, что для этого потребуется дополнительно более 49 миллионов сомов до конца года. «Но у нас нет таких средств, нет источников, мы не можем поддержать данное решение», — сказал он.

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Депутаты горкенеша отметили, что питание как дошколят, так и учеников — очень важный вопрос, так как от него зависит в том числе и здоровье. Вице-мэр ответил, что для покрытия расходов в случае повышения стоимости придется сокращать расходы по другим статьям, которые также важны.

«Увеличьте арендную стоимость площадей в муниципальных зданиях. Те же столовые в школах. Они не платят аренду, только готовят еду за наши же деньги», — отметила депутат Рамина Идырова.

Напомним, ранее в мэрии подготовили предварительные расчеты по стоимости питания согласно установленным требованиям по соблюдению калорийности, перечню продуктов и другим параметрам. Для детей в возрасте до трех лет предлагается повысить до 100 сомов (сейчас 58 сомов), для остальных — до 120 сомов (сейчас 60 сомов) в день. При этом половину стоимости будет, как и сейчас, оплачивать муниципалитет, вторую — родители, за исключением специальных садов и льготных категорий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209771/
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