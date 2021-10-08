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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 84 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 179 120

В Кыргызстане за сутки выявили 84 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 45 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 24, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 179 тысяч 120 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209706/
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