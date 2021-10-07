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Общество

На Ошском рынке Бишкека провели очередной рейд против стихийной торговли

На Ошском рынке Бишкека провели очередной рейд против стихийной торговли. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, стихийная торговля на территории ТРК «Ош базары» остается самой большой проблемой Ленинского района.

«Стихийные торговцы ведут торговлю за пределами рынка, хотя внутри имеются специальные торговые места. На сегодня насчитывается около 450-470 стихийных торговцев, при этом в ТРК «Ош базары» имеется более 695 свободных торговых мест. Все хозяйствующие субъекты готовы предоставить места для торговцев», — отметили в мэрии.

В результате рейда изъято более 75 различных конструкций — зонты, шатры, столы, стулья, манекены, тачки. С торговцами провели разъяснительные беседы о недопущении осуществления коммерческой деятельности за пределами установленных границ рынка.

Рейдовые мероприятия проводятся муниципальной администрацией на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209657/
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