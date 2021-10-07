На Ала-Арчинском кладбище Бишкека осталось всего 50 мест для захоронений

На Ала-Арчинском кладбище осталось всего 50 мест для захоронений. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ сообщил начальник Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) Уланбек Дуйшенов.

По его словам, в прошлом году мэрия внесла в БГК положение об утверждении порядка захоронений на этом кладбище, «так как в настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий эти вопросы». «Но этот документ до сих пор не был рассмотрен по объективным причинам», — отметил Уланбек Дуйшенов.

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Он сказал, что территория кладбища — 31 гектар. Оно действует с 1973 года.

Депутаты попросили руководителя БАРУ еще раз изучить нормативно-правовую базу. «Как могли хоронить, если не было никакого порядка?» — спросили они.

Кроме того, нардепы задались вопросом о необходимости принятия подобного положения сейчас, когда мест для захоронения практически не осталось. В итоге рассмотрение вопроса перенесли на следующее заседание.

Напомним, Ала-Арчинское кладбище является историко-мемориальным. На нем хоронят граждан Кыргызстана, имевших при жизни статус выдающихся государственных и политических деятелей, академиков Академии наук, лиц, удостоенных высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры», героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, награжденных орденами «Ак-Шумкар», «Манас» трех степеней, «Курманджан Датка», «Данакер», «Данк», «Достук», «Славы» трех степеней, «Трудовой Славы» трех степеней, имевших почетные звания «народный», «заслуженный», лауреатов государственных премий СССР и Кыргызской Республики.