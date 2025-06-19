Мэрия Бишкека хочет упорядочить деятельность кладбищ

В Бишкеке числится 21 муниципальное кладбище. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил заместитель мэра Талайбек Байгазиев.

По его словам, 14 из них перешли в управление МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» после присоединения новых населенных пунктов в рамках административно-территориальной реформы.

В том числе открытых, работающих кладбищ — 14, полностью закрытых — шесть, статус еще одного объекта чиновник не уточнил.

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«К сожалению, на сегодня отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы регулировал порядок деятельности кладбищ. Это приводит к отсутствию единого стандарта, учета, эксплуатации и содержания кладбищ, должного контроля за санитарными и экологическими нормами, а также к снижению качества предоставляемых ритуальных услуг», — сказал Талайбек Байгазиев.

Он отметил, что подготовлен проект постановления БГК «Об утверждении Порядка деятельности муниципальных кладбищ Бишкека». Он позволит повысить эффективность регулирования их деятельности, обеспечить единую систему учета и контроля всех захоронений, установить единообразные требования к захоронениям. Это значительно улучшит качество предоставляемых услуг и гарантирует соблюдение стандартов безопасности и экологии, считают в мэрии и просят БГК поддержать принятие документа.

«Вопросы прозрачности и исключения коррупционных рисков также учтены в этом порядке. Утвержден прейскурант услуг БАРУ, он будет в целом распространяться на все кладбища в рамках АТР», — добавил Талайбек Байгазиев.

Зампредседателя комиссии Гульназ Халилова уточнила, имеют ли кладбища паспортизацию и можно ли узнать, в каком месте похоронен конкретный человек. «Допустим, приходят люди на кладбище, но не знают, где похоронен тот или иной гражданин», — поинтересовалась она.

Замградоначальника ответил, что такой информации нет.

«Очень часто родственники просят заранее забронировать место рядом с родителями или другими родными. Предусмотрена ли в новом порядке возможность бронирования?» — спросила также нардеп.

Представитель БАРУ отметил, что работа в этом направлении ведется, но пока бронировать нельзя.

Гульназ Халилова предложила отложить проект постановления, поскольку есть много вопросов у членов других постоянных комиссий БГК, но ответы чиновников сырые и неподготовленные.

В итоге вопрос перенесли.