Без мрамора и алмазов. Чиновники разработали новую инструкцию о порядке похорон

Государственное агентство по делам госслужбы и местного самоуправления разработало новую инструкцию о порядке захоронения граждан и установке надмогильных сооружений.

В ведомстве уточняют, что исполнительный орган местного самоуправления / специализированная служба по вопросам похоронного дела теперь, рассмотрев представленные документы, дает разрешение на установку памятника (мемориальной доски), при этом предупредив заявителя о необходимости соблюдения требований обновленной инструкции.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ, направленный на реализацию Закона «О погребении и похоронном деле». В документе, в частности, отмечено, что в Кыргызстане, где большинство населения исповедует ислам, существуют свои ритуалы и правила, связанные с погребением. Однако в современном обществе наблюдаются расточительство, тщеславие и пренебрежение к социальному положению других людей. Родственники усопших часто возводят большие мавзолеи и устанавливают роскошные памятники, что вызывает общественное недовольство.

Согласно новым правилам, запрещаются возведение и установка памятников, монументов, статуй и надгробных плит, а также ограждений, изготовленных из гранита, мрамора, других драгоценных камней (алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг и другие в сыром и обработанном виде), роскошные металлические ограды и сочетания этих материалов, независимо от вероисповедания, социального положения, расы, этнической принадлежности, пола захороненного.

Надмогильные памятники не должны превышать 0,70 метра в высоту.

«Не следует ставить ограждение на могилу без острой необходимости. Однако если необходимость имеется, разрешается сделать скромное ограждение из деревянных и металлических материалов, не допускающее расточительства и излишества.

Надписи на памятнике должны быть выполнены четким шрифтом с указанием имени, фамилии, даты рождения и смерти умершего. Допускается нанесение эпитафий и религиозных символов, соответствующих вероисповеданию умершего.

Запрещается использование памятных знаков, содержащих элементы, противоречащие общественным нормам морали и порядку», — говорится в инструкции.

Напомним, ранее в инструкции указывалось, что максимальный размер памятника должен соответствовать нормам: высота — не более 2 метров, ширина и длина основания — не более 1,5 метра.