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Похороны без расточительства. Когда кыргызстанцы смогут устанавливать памятники?

На Северном кладбище в Бишкеке на могилах не разрешают проводить какие-либо работы. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По словам мужчины, от граждан требуют справку из мэрии, но муниципалитет их не выдает.

«Как быть тем, кто еще до подписания указа президента о погребении заказал памятник, а теперь не может его установить?» — задался он вопросом.

В муниципальном предприятии «Бишкекское агентство ритуальных услуг» редакции пояснили, что запрет на установку памятников, оградок и брусчатки связан с указом, подписанным 14 октября.

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«На разработку нормативного правового акта отведено три месяца, в нем будут определены конкретные требования по установке памятников как на мусульманских, так и на христианских кладбищах. Работа началась, идет сбор предложений. Пока же на кладбищах мы не разрешаем ничего делать. Такая ситуация по всей республике», — отметили в МП.

В предприятии уточнили, что изменения не коснутся ранее установленных памятников.

Ранее сообщалось о разработке инструкции, которая определяет порядок установки памятников и мемориальных знаков в местах захоронений. Максимальный размер памятника должен соответствовать нормам: высота — не более 2 метров, ширина и длина основания — не более 1,5 метра.

Идея запрета роскошных памятников принадлежит президенту Садыру Жапарову. Летом 2024 года во время посещения кладбища в Иссык-Кульской области он отметил, что крупные захоронения не соответствуют нормам шариата и нерационально используют землю.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/309663/
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