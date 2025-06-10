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Общество

В городе Ош рекультивировали пять мусульманских кладбищ

В Оше рекультивировали пять мусульманских кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы проведены в рамках поручения мэра Женишбека Токторбаева, касающегося рекультивации и переноса заброшенных кладбищ, закрытых 60-70 лет назад.

Останки усопших перенесены в другие места погребения. Общая площадь могильников составляет 10 гектаров. Это кладбища «Жапалак», «Озгур», «Акгор», «Мажрумтал» и «Андижан».

Сейчас проводятся работы по рекультивации на русском, христианском кладбище «Хохлово». Площадь — 4 гектара 10 соток.

Ранее градоначальник предложил вывести кладбища за пределы Оша. По его данным, на территории южной столицы находится 49 кладбищ общей площадью 200 гектаров. Из них 14 кладбищ закрыты и больше не используются для захоронений, работают 35. Это означает, что город окружен могилами со всех сторон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332114/
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