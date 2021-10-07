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Общество

NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов

NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, управление планирует в ноябре запустить к одному из таких объектов ракету со специальным зондом, который в конце сентября — начале октября 2022 года должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.

Затем аппарат DART, как ожидается, отделится от ракеты и направится в сторону двойного астероида Дидим-Диморф. Однако, прежде чем столкнуться с меньшим из них, зонд почти год будет находиться в свободном полете.

Аппарат на скорости около 25 тысяч километров в час врежется в Диморф, в результате чего орбита астероида должна будет сместиться. Хотя отклонение будет не слишком значительным, этого достаточно для того, чтобы его смогли зафиксировать с помощью телескопов с Земли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209638/
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