Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии 14 февраля. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Астероид 162882 (2001 FD58) с размерами, близкими к 1 километру пройдет в субботу, 14 февраля, на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли», — говорится в сообщении.

Указано, что «объект является самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллиона километров вокруг Земли, попадание в которую автоматически зачисляет тело в потенциально опасные».

При этом реальной угрозы для Земли астероид не представляет, так как вероятность столкновения тела с планетой считается равной нулю.

Самую высокую вероятность столкнуться с планетой в текущем году имеет сейчас 10-метровый камень 2013 TP4. С шансами 1 к примерно 45 тысячам это может произойти 1 октября 2026 года. Впрочем, ближе к часу X эта вероятность, скорее всего, также снизится до уровня статистической погрешности, отмечают специалисты.

Наибольшую опасность для Земли в текущем году, как и всегда, будут представлять случайные объекты, прилетающие с дальних рубежей Солнечной системы и открываемые впервые.