Айбек Джунушалиев о том, почему отопление в дома горожан решили подать раньше

Основной причиной ранней подачи тепла в дома бишкекчан послужил дефицит электроэнергии. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

«В прошлом году отопление включили 9 октября, в этом году мы решили сделать это на четыре дня раньше, чтобы снять нагрузку с электрических сетей. Мы также просим горожан отнестись к ситуации с пониманием и стараться экономить электричество», — сказал он.

Глава города не смог ответить на вопрос, ждать ли бишкекчанам веерных отключений электричества.

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«Мы сейчас не можем однозначно сказать, будут они или нет. Это не в нашей компетенции. Я знаю, что в рамках подготовки к прохождению ОЗП, соответствующие министерства не раз заверяли, что веерных отключений в Кыргызстане не будет. Надеюсь, что эти обещания исполнят», — сказал он.

В конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Мэрия столицы решила оставить освещение центральных улиц.