13:02
USD 84.80
EUR 97.96
RUB 1.17
Общество

Айбек Джунушалиев о том, почему отопление в дома горожан решили подать раньше

Основной причиной ранней подачи тепла в дома бишкекчан послужил дефицит электроэнергии. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

«В прошлом году отопление включили 9 октября, в этом году мы решили сделать это на четыре дня раньше, чтобы снять нагрузку с электрических сетей. Мы также просим горожан отнестись к ситуации с пониманием и стараться экономить электричество», — сказал он.

Глава города не смог ответить на вопрос, ждать ли бишкекчанам веерных отключений электричества.

Читайте по теме
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся

«Мы сейчас не можем однозначно сказать, будут они или нет. Это не в нашей компетенции. Я знаю, что в рамках подготовки к прохождению ОЗП, соответствующие министерства не раз заверяли, что веерных отключений в Кыргызстане не будет. Надеюсь, что эти обещания исполнят», — сказал он.

В конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Мэрия столицы решила оставить освещение центральных улиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209602/
просмотров: 1228
Версия для печати
Материалы по теме
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке из 210 новых автобусов на линию вышли не больше 90
Отопительный сезон. Мэр Бишкека рассказал, какие объекты уже подключены к теплу
Айбек Джунушалиев: На мусорный полигон впустую потрачено 10,5 миллиона евро
Сбой в автоматике. В мэрии объяснили, почему в Бишкеке днем фонари горят
В Бишкеке к отоплению подключили уже две трети жилых домов
Опасная экономия. Участок трассы Бишкек — аэропорт «Манас» остался без освещения
В Бишкеке начали подключать отопление. Куда звонить, если батареи холодные
Днем с огнем. Для кого в Бишкеке горят фонари в светлое время суток?
Угроза детям. На улицах столицы нет света, когда школьники возвращаются домой
Отопительный сезон. ТЭЦ Бишкека выработает 2,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии
Популярные новости
Одевайтесь потеплее. Штормовое предупреждение: дождь, переходящий в&nbsp;снег Одевайтесь потеплее. Штормовое предупреждение: дождь, переходящий в снег
В&nbsp;полночь в&nbsp;Бишкеке включат отопление В полночь в Бишкеке включат отопление
В&nbsp;Китае предупредили о&nbsp;появлении нового &laquo;вируса&nbsp;Х&raquo; В Китае предупредили о появлении нового «вируса Х»
Массовый сбой произошел в&nbsp;работе WhatsApp Массовый сбой произошел в работе WhatsApp
Бизнес
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
Делись улыбками. Lay&rsquo;s помог кыргызстанцам с&nbsp;нарушениями слуха узнать мир звуков Делись улыбками. Lay’s помог кыргызстанцам с нарушениями слуха узнать мир звуков
Выставочная компания BiExpo и&nbsp;торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone&nbsp;12 Выставочная компания BiExpo и торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone 12
7 октября, четверг
12:51
Новый Налоговый кодекс. Полного доступа налоговиков к банковской тайне не будет Новый Налоговый кодекс. Полного доступа налоговиков к б...
12:45
Депутат призвал таможенников обратиться к Райымбеку Матраимову за советом
12:44
Марафон на «Алтын балалык». Медики жалуются на принудительный сбор денег
12:40
Налоговый кодекс. Роста ставок для сотовых операторов Кыргызстана не будет
12:38
Власти Базар-Коргона отказались оформить выкупленную Азимжаном Аскаровым землю