Нет освещения. Женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы в Бишкеке

В Бишкеке женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы — упала в яму. Об этом 24.kg сообщила ее дочь Салтанат.
По ее словам, пострадавшей 66 лет, работает учителем в школе № 38. Рабочий день начинается в 7.30, и педагог приходит на работу заранее, добираясь до учебного заведения в темное время суток.
«Говорят, тротуар разрыли ночью, но ограждений, знаков и освещения не установили. Спасибо прохожим, которые услышали крики мамы и вызвали скорую помощь. По словам докторов, восстановление в лучшем случае займет 60-70 дней. Теперь за ней нужен посторонний уход. Мама всегда старалась быть физически активной, делала зарядку, работала. Сейчас мы очень переживаем за ее состояние», — сказала бишкекчанка.
Она надеется, что к виновным примут меры.
