Агент 024

Нет освещения. Женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы в Бишкеке

В Бишкеке женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы — упала в яму. Об этом 24.kg сообщила ее дочь Салтанат.

По ее словам, пострадавшей 66 лет, работает учителем в школе № 38. Рабочий день начинается в 7.30, и педагог приходит на работу заранее, добираясь до учебного заведения в темное время суток.

«Говорят, тротуар разрыли ночью, но ограждений, знаков и освещения не установили. Спасибо прохожим, которые услышали крики мамы и вызвали скорую помощь. По словам докторов, восстановление в лучшем случае займет 60-70 дней. Теперь за ней нужен посторонний уход. Мама всегда старалась быть физически активной, делала зарядку, работала. Сейчас мы очень переживаем за ее состояние», — сказала бишкекчанка.

Она надеется, что к виновным примут меры.

«Почему со стороны местных органов власти нет контроля за соблюдением безопасности? Почему подрядчики не установили ленты и освещение? Там могли пострадать люди с инвалидностью, незрячие, дети и другие. Мера ответственности за допущенную халатность должна быть очень жесткой. Реакции от городских служб пока нет. Будем требовать возмещения моральной компенсации», — добавила Салтанат.

