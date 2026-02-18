18:07
Общество

Современные «умные» прожекторы с Wi-Fi устанавливают в Бишкеке

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкеке внедряют современные технологии освещения. Возле торгово-развлекательного центра Bishkek Park устанавливают инновационные «умные» прожекторы, сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, прожекторы сочетают функции архитектурной подсветки, энергоэффективности и цифровой инфраструктуры в рамках спонсорского проекта компании Project Vision Al.

Установку проводят сотрудники муниципального предприятия «Бишкексвет».

На сегодня установили восемь «умных» прожекторов уличного освещения.

У них есть возможность подключения дополнительных сервисов. Прожекторы могут работать от солнечных панелей, ветрогенераторов и централизованной электросети, что обеспечивает энергоэффективность и автономность.

Фото пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Специалисты муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» подключают Wi-Fi и устанавливают камеры видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта с последующей интеграцией в систему «Безопасный город». Предусмотрена возможность организации зарядки для электромобилей.
