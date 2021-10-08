Как нам пережить зиму: пугают проблемы с поставкой угля и рост цен

5 октября в дома бишкекчан начали подавать отопление. Событие совпало с первым снегом и резким похолоданием. А вопрос закупки топлива вызывает тревогу. В этом году импортного угля привозят крайне мало, а на Кара-Кече отстают от плана добычи.

В 2021-м из-за маловодья власти Кыргызстана планируют по максимуму загрузить мощности ТЭЦ Бишкека. Ожидается, что в отопительный сезон теплоэлектроцентраль выработает 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Но для этого предстоит вовремя и в нужном объеме поставлять на теплоцентраль уголь.

Для прохождения осенне-зимнего периода ТЭЦ столицы необходимо 1 миллион 560 тысяч тонн угля.

Из них 950 тысяч тонн угля поставит госпредприятие «Кыргызкомур», остальной объем составит импортный уголь. Но на складах сегодня есть только 281 тысяча тонн топлива, в том числе 128 тысяч тонн казахского. Бишкекчане переживают. В прошлые годы в это время на подъездах ТЭЦ дежурили по несколько машин с углем из РК. Сейчас их нет.

Есть, но мало

Не лучше ситуация и с поставками угля для населения. В госкомпании «Кыргызкомур» в августе были проблемы с добычей топлива. Ранее заместитель директора ГП Надырбек Бекжанов рассказал, что они возникли из-за недостатка средств и погодных условий.

«Летом в горах два месяца почти непрерывно шли дожди и снег, поэтому уголь начали добывать позже. Кроме того, выросли цены на ГСМ и запчасти. Но добыча продолжается», — сказал он.

Сложно в этом году и с поставками импортного угля. Традиционно в Кыргызстане продают казахский уголь с месторождений Шабыркуль и Кара-Жыра. Но пока он поступает на наш рынок в небольшом объеме. Казахстан сначала обеспечит свои потребности в топливе. Только после этого можно будет говорить о каких-то точных объемах импорта.

Всего в осенне-зимний период 2021-2022 годов планируется использовать более 3 миллионов тонн кара-кечинского угля.

Из них 1,15 миллиона тонн — для населения, 250 тысяч — для бюджетных организаций, остальное — для ТЭЦ Бишкека.

В пресс-службе «Кыргызкомура» 24.kg сообщили, что погрузка угля с месторождения Кара-Кече началась с 1 октября. В понедельник, 4 октября, отпустили 6 тысяч тонн твердого топлива. Отгрузка продолжается. В компании рассчитывают в течение месяца сократить отставание и добывать уголь по плану.

Про цены

Однако имеющиеся уже сейчас сложности сказываются на стоимости топлива. По данным на начало октября, средняя цена на местный уголь по республике составила 4 тысячи 740 сомов, импортный — 5 тысяч 187,5 сома. По сравнению с прошлым годом стоимость местного угля выросла совсем немного — на 140 сомов.

Импортный уголь за год подорожал на 675 сомов, или 15 процентов.

С местным углем сложилась интересная ситуация. На самом месторождении Кара-Кече тонна угля стоит столько же, сколько и в прошлом году, — 1 тысяча 330 сомов. Такую цену утвердило Госагентство антимонопольного регулирования. Но проблема в том, что дальше стоимость товара на рынке практически не регулируется. Вводить какие-то ограничения можно только при резком росте цен и специальном решении кабинета министров.

По пути от месторождения до угольной базы топливо становится дороже в 3,5 раза.

«Стоимость тонны угля на разрезе Кара-Кече — 1 тысяча 330 сомов, а грузовики перевозят одну тонну угля по 2 тысячи. Так цена доходит до 3 тысяч 330 сомов в Бишкеке, сверху еще добавляют 1-1,5 тысячи сомов, топливная база тоже добавляет 200 сомов», — рассказал журналистам глава госпредприятия «Кыргызкомур» Мирлан Жакыпов.

Какой выбрать

У каждого из этих видов угля есть свои достоинства и недостатки. Нужно помнить, что местный нужно брать с расчетом только на один отопительный сезон. До следующего он просто не долежит — рассыплется и превратится в пыль.

Уголь с Шабыркуля хорошо горит, но в нем есть маслянистые вещества, из-за которых образуется много сажи. «Кара-Жыра» по характеристикам похож на шабыркульский, но сажи от него образуется меньше.

При покупке топлива обратите внимание на цвет: он должен быть однородным.

Покупать уголь мешками или тоннами — каждый решает сам. У любого из вариантов есть свои плюсы. Когда покупаешь сразу тонну, то выигрываешь в цене. Все-таки уголь в мешках обходится дороже. Но в то же время не получится отобрать только камешки без пыли и породы.

Тут уж как повезет. Многие кыргызстанцы приловчились. Они доплачивают немного экскаваторщику, который грузит уголь в машины. Это делается для того, чтобы в итоге было меньше пыли. Но от покупки породы вместе с углем вы вряд ли застрахованы.

Для удобства покупателей твердое топливо фасуют в мешки. Это удобно для тех, у кого нет возможности сразу заплатить более 4 тысяч сомов за тонну. Но продавцы умудряются и тут обмануть.

Мешок должен весить 50 килограммов, но предприниматели заказывают мешки меньше размером.

Большое достоинство покупки угля в мешках — фракция орех, угольная пыль там отсутствуют и мелочи не будет. Но в весе и цене потребитель, как правило, теряет.

Выбирать лучше ту базу или точку продажи, которая ближе всего к вашему дому. В этом случае вы существенно сэкономите на доставке.

Где купить

Для реализации угля населению в Бишкеке действуют шесть топливных баз. Поэтому вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

Работают и семь стационарных пунктов реализации топлива. В столичной мэрии обещают, что скоро откроется еще 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.