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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, по одному случаю зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области. Умершие не были вакцинированы.

С марта 2020 года, по официальным данным, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 614 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209557/
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