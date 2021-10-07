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Общество

Браконьерство. Численность серого варана в Кыргызстане сократилась вдвое

Численность серого варана в Кыргызстане за последние 20 лет сократилась вдвое. Об этом сообщили в ПРООН.

Отмечается, что организация и Госкомитет по экологии и климату организовали научно-исследовательскую экспедицию в Западный Тянь-Шань для изучения ареала обитания серого варана, занесенного в Красную книгу страны.

В экспедиции специалисты встретились с жителями близлежащих сел и провели разъяснительную работу, сообщив об особом статусе исчезающего животного и необходимости сохранения уникального вида фауны в регионе.

«По словам местных жителей, численность серого варана за последние 20 лет сократилась почти вдвое, и это несмотря на то, что он является краснокнижным вот уже больше 35 лет. В результате экспедиции выяснили, что основным лимитирующим фактором на самом деле является браконьерство. Известны случаи незаконной ловли и продажи редких рептилий из-за якобы целебного мяса и жира. Бывали случаи, когда местные жители получали заказы даже из зарубежных стран», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209535/
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