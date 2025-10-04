Этнографы отправились в горы: на юге Кыргызстана изучают традиции кыргызов

В Оше проходит девятая международная этнографическая экспедиция проекта «Большой Алтай». Об этом сообщили организаторы — Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии Алтайского государственного университета и Ошский государственный университет.

В течение десяти дней этнографы из России и Кыргызстана будут исследовать Ошскую и Баткенскую области. Главная цель экспедиции — зафиксировать сохраняющиеся традиции кыргызов и оценить перспективы дальнейших исследований в отдаленных и труднодоступных регионах Памиро-Алая.

По словам руководителя экспедиции, директора Института истории и международных отношений АлтГУ Ивана Назарова, особое внимание уделят высокогорным селам, где ранее масштабных этнографических исследований не проводилось. В числе первых точек стала деревня Зардалы в Баткенской области — одно из самых труднодоступных поселений региона. Здесь, несмотря на суровые условия, около 300 жителей продолжают сохранять традиционный уклад жизни, включая скотоводство и старинные техники домостроительства.

Исследователи также посетили музеи в Баткене и Сулюкте, где сосредоточены уникальные археологические и этнографические экспонаты. Кроме того, в Сулюктинском гуманитарно-экономическом институте начато создание собственного историко-этнографического музея. Его инициатором стала ученый Айша Абдиева, участница экспедиционного проекта «Большой Алтай».

В ближайшие дни экспедиция продолжит работу в отдаленных районах Ошской области. По итогам исследований планируется издание сборника научных статей и проведение серии фотовыставок.