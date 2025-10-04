15:29
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Этнографы отправились в горы: на юге Кыргызстана изучают традиции кыргызов

В Оше проходит девятая международная этнографическая экспедиция проекта «Большой Алтай». Об этом сообщили организаторы — Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии Алтайского государственного университета и Ошский государственный университет.

В течение десяти дней этнографы из России и Кыргызстана будут исследовать Ошскую и Баткенскую области. Главная цель экспедиции — зафиксировать сохраняющиеся традиции кыргызов и оценить перспективы дальнейших исследований в отдаленных и труднодоступных регионах Памиро-Алая.

По словам руководителя экспедиции, директора Института истории и международных отношений АлтГУ Ивана Назарова, особое внимание уделят высокогорным селам, где ранее масштабных этнографических исследований не проводилось. В числе первых точек стала деревня Зардалы в Баткенской области — одно из самых труднодоступных поселений региона. Здесь, несмотря на суровые условия, около 300 жителей продолжают сохранять традиционный уклад жизни, включая скотоводство и старинные техники домостроительства.

Исследователи также посетили музеи в Баткене и Сулюкте, где сосредоточены уникальные археологические и этнографические экспонаты. Кроме того, в Сулюктинском гуманитарно-экономическом институте начато создание собственного историко-этнографического музея. Его инициатором стала ученый Айша Абдиева, участница экспедиционного проекта «Большой Алтай».

В ближайшие дни экспедиция продолжит работу в отдаленных районах Ошской области. По итогам исследований планируется издание сборника научных статей и проведение серии фотовыставок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345892/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Над популяризацией общей истории работают Кыргызстан, Казахстан и Россия
Обоснованную, неконфликтную оценку исторического прошлого обсудили на Алтае
В экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие» принимают участие ученые КР
Этнографы России и Кыргызстана исследуют тюркское наследие в Республике Алтай
Кыргызская научная экспедиция в Монголии завершила первую фазу работы
Кыргызстанские ученые отправились на Алтай для изучения истории кыпчаков
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай
Кыргызстан нацелен на сокращение парниковых выбросов на 16 процентов к 2030 году
Председатель кабинета министров с рабочим визитом прибыл в Алтай
В рамках международной экспедиции на Площади Победы состоялось возложение цветов
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
15:20
В Чуйской области начали приводить объекты в порядок по дизайн-коду В Чуйской области начали приводить объекты в порядок по...
15:10
В Ошской области модернизируют токсикологическую лабораторию
15:06
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
14:56
В Японии впервые премьер-министром будет женщина
14:45
Адылбек Касымалиев обещает, что через год в Бишкеке построят 20 новых школ