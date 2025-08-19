19:47
Общество

Кыргызская научная экспедиция в Монголии завершила первую фазу работы

Фото Минкультуры. Кыргызская научная экспедиция в Монголии завершила первую фазу работы

Научная экспедиция из Кыргызстана в рамках проекта «Национальное дыхание — мировая высота» завершила первую фазу работы в Монголии. Об этом сообщили в пресс- службе Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.

По ее данным, в начале визита делегация встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Монголии Айбеком Артыкбаевым, который ознакомил участников с общим положением дел в стране.

Центральным событием стало посещение Национального центрального архива Монголии, где исследователи нашли источники, ранее неизвестные кыргызской науке. Полученные копии документов станут основой для дальнейшего совместного изучения.

Также были обсуждены перспективы научного сотрудничества с Институтом истории и этнологии, Институтом археологии, Институтом языка и литературы и Институтом изучения цивилизаций кочевников.

Особое внимание участники экспедиции уделили встрече с директором Национального музея «Чингисхан» академиком Сампилдондовым Чулууном. Его предложения о проведении археологических раскопок в местах, связанных с этнонимом «кыргыз», стали поводом для корректировки дальнейшего плана экспедиции.

Отмечается, что, завершив первую фазу работы в Улан-Баторе, экспедиция приступила к подготовке выезда в аймак Баян-Улгий.
