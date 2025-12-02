21:39
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Общество

В Алае построят ветропарки. Ученые проверили, не нанесут ли они вред природе

Ученые Ошского государственного университета (ОшГУ) и Института естествознания, физической культуры, туризма и аграрных технологий провели научную экспедицию в местность Тел-Кум Алайского района. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По ее данным, в селе Талды-Суу планируют построить ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт на площади 100 гектаров. В связи с этим строительная компания попросила предоставить научные данные о биоразнообразии растений и животных, занесенных в Красную книгу,  а также миграционные маршруты перелетных птиц, чтобы убедиться об отсутствии негативного воздействия стройки на окружающую среду.

Ученые исследовали район и установили виды растений и животных. Для проведения полной инвентаризации собранные данные переданы в лабораторию института.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353142/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Жэн Ву о кредитах АБР, и почему Кыргызстан может стать энергетическим хабом
Заповедник «Беш-Арал». Французская экспедиция поделилась уникальными фото
В колледже ОшГУ шьют не только халаты — здесь шьют будущее
Этнографы отправились в горы: на юге Кыргызстана изучают традиции кыргызов
В экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие» принимают участие ученые КР
Кыргызская научная экспедиция в Монголии завершила первую фазу работы
В рамках международной экспедиции на Площади Победы состоялось возложение цветов
В Кыргызстан прибыла международная экспедиция «Путешествие в сердце Евразии»
В Ошском государственном университете хотят построить свою клинику
Ошский государственный университет решил снять сериал «Студент»
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
2 декабря, вторник
21:36
Пользуясь техсбоем, мужчина украл из электронного кошелька 23 миллиона сомов Пользуясь техсбоем, мужчина украл из электронного кошел...
21:35
Будет объективная проверка. Глава ЦИК о нарушениях во время выборов в ЖК
21:20
В Алае построят ветропарки. Ученые проверили, не нанесут ли они вред природе
21:10
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 2 декабря. Что показывают датчики
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 декабря: без осадков