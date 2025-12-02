В Алае построят ветропарки. Ученые проверили, не нанесут ли они вред природе

Ученые Ошского государственного университета (ОшГУ) и Института естествознания, физической культуры, туризма и аграрных технологий провели научную экспедицию в местность Тел-Кум Алайского района. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По ее данным, в селе Талды-Суу планируют построить ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт на площади 100 гектаров. В связи с этим строительная компания попросила предоставить научные данные о биоразнообразии растений и животных, занесенных в Красную книгу, а также миграционные маршруты перелетных птиц, чтобы убедиться об отсутствии негативного воздействия стройки на окружающую среду.

Ученые исследовали район и установили виды растений и животных. Для проведения полной инвентаризации собранные данные переданы в лабораторию института.