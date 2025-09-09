17:30
В экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие» принимают участие ученые КР

В международной этнографической экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие — 2025» принимают участие ученые Кыргызстана. Вместе с коллегами из России они исследуют традиционную культуру алтайцев.

На Алтай отправились академик Национальной академии наук КР, директор Института истории, археологии и этнологии Абылабек Асанканов, научный сотрудник института Амантур Жапаров, доцент Центральноазиатского медицинского университета (Джалал-Абад) Венера Анарбекова и другие ученые.

В течение недели участники экспедиции планируют посетить несколько населенных пунктов в Чемальском и Усть-Канском районах Республики Алтай. Особое внимание уделят поселкам, где сохранилась традиционная культура различных групп алтайцев.

Ученые Кыргызстана планируют к изданию большие иллюстрированные монографии.

«Наши материалы — доклады, статьи — уже используют молодые ученые: выпускают на их основе книги, защищают диссертации. Но монография — это новый уровень, и этого ожидают от нас серьезные ученые Кыргызстана, которые следят за нашими экспедициями и результатами. Это будет огромный вклад в исследование пребывания кыргызов на Алтае», — сказал профессор Абылабек Асанканов.

Результаты экспедиции будут представлены на IV Международном алтаистическом форуме, который пройдет в Алтайском государственном университете с 14 по 17 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342758/
