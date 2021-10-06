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Общество

В Бишкеке к отоплению подключили уже две трети жилых домов

В столице к отоплению уже подключили две трети жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, подключены 1 тысяча 348 жилых домов, 38 медицинских и 57 дошкольных учреждений.

«Для нормальной работы систем отопления Бишкектеплосеть просит обратить внимание на необходимость сбрасывания воздуха из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов и зданий», — отметили в компании.

Куда звонить в случае проблем с отоплением в Бишкеке:


Для абонентов ОАО «Бишкектеплосеть»:

  • кол-центр — 0312611169 или 1980;
  • диспетчерская служба — 0312568558;
  • дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;
  • дежурные инженеры Южного района — 0312510622, 0312217406.

Для абонентов КП «Бишкектеплоэнерго»:

  • абонентский отдел — 0312212847;
  • кол-центр мэрии — 1840 и 1850.

Напомним, отопление начали подключать накануне.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209493/
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