В Бишкеке к отоплению подключили уже две трети жилых домов

В столице к отоплению уже подключили две трети жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, подключены 1 тысяча 348 жилых домов, 38 медицинских и 57 дошкольных учреждений.

«Для нормальной работы систем отопления Бишкектеплосеть просит обратить внимание на необходимость сбрасывания воздуха из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов и зданий», — отметили в компании.

Куда звонить в случае проблем с отоплением в Бишкеке:

Для абонентов ОАО «Бишкектеплосеть»: кол-центр — 0312611169 или 1980;

диспетчерская служба — 0312568558;

дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;

дежурные инженеры Южного района — 0312510622, 0312217406. Для абонентов КП «Бишкектеплоэнерго»: абонентский отдел — 0312212847;

кол-центр мэрии — 1840 и 1850.

Напомним, отопление начали подключать накануне.