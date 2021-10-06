Пеший марш из города Ош в Бишкек против Матраимова. Вопрос изучает омбудсмен

С жителями села Дыйкан-Кыштак Кара-Суйского района, которые 2 октября вышли из Ошской области, чтобы дойти пешком до Бишкека, встретились сотрудники института омбудсмена.

Напомним, сельчане вышли на марш протеста против бывшего главы района Тилека Матраимова и других экс-председателей местных айыл окмоту.

По информации института акыйкатчи, участники акции протеста дошли уже до города Кара-Куль Джалал-Абадской области, где 5 октября и состоялась встреча.

В беседе с правозащитниками участники марша высказали недовольство действиями судей, айыл окмоту и адвокатов Кара-Суйского района. Выйти на марш их вынудили местные власти, принявшие решение о сносе жилых домов, которые граждане строили, взяв банковские кредиты. Как отметили участники пешего хода, в пути они находятся уже пять дней, ночуют в мечетях, а кормят их местные жители. В столице намерены требовать от высшего руководства отреагировать на их жалобы и добиться справедливости.

Они опровергли вышедшую в некоторых СМИ информацию, что якобы за ними стоит лидер одной из политических партий.

«Решение идти в Бишкек и бороться с самоуправством местных властей мы приняли самостоятельно, нас волнуют только проблемы с нашим жильем», — заявили жители села «Дыйкан-Кыштак».

Участники марша написали заявление на имя акыйкатчи.

Вопрос изучается представительством омбудсмена по городу Ошу и Ошской области.