Для зараженных COVID-19 свободна 271 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 271 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 6 октября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 254;
- Национальный хирургический центр — 8;
- Клинический родильный дом № 2 — 9.
С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 932 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.