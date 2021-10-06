Для зараженных COVID-19 свободна 271 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 271 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 октября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 254;

Национальный хирургический центр — 8;

Клинический родильный дом № 2 — 9.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 932 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.