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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 235,8 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 417 тысяч 567 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 235 миллионов 805 тысяч 910 человек. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 947 тысячи 979), Индии (33 миллиона 853 тысячи 48), Бразилии (21 миллион 499 тысяч 74), Франции (7 миллионов 127 тысяч 454), Великобритании (8 миллионов 5 тысяч 496), России (7 миллионов 524 тысячи 465), Турции (7 миллионов 296 тысяч 849), Аргентине (5 миллионов 261 тысяча 935), Иране (5 миллионов 651 тысяча 961), Колумбии (4 миллиона 964 тысячи 454), Испании (4 миллиона 967 тысяч 200), Италии (4 миллиона 686 тысяч 109) и Германии (4 миллиона 272 тысячи 764).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 816 тысяч 244. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 389 человек. В том числе в США всего скончались 705 тысяч 910 человек, Бразилии — 598 тысяч 829, Индии — 449 тысяч 260, Мексике — 279 тысяч 106, России — 207 тысяч 932, Великобритании — 137 тысяч 544 и Италии — 131 тысяча 118.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 932 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 972 тысячи 679, Узбекистане — 176 тысяч 19, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209447/
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